Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении семи местных жителей — им предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, признанной экстремистской (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с ноября 2025 года по ноябрь 2026-го фигуранты поддерживали на территории региона деятельность организации, которая решение Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны. Члены группы придерживались криминальной идеологии, отрицали общепринятые моральные принципы, пропагандировали насилие и вражду представителям власти с членам общества, не поддерживающим данную идеологию, а также собирали средства для поддержания деятельности группы.

Преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК и МВД при силовой поддержке Росгвардии.

По информации УМВД, речь идёт о членах так называемой группировки «Орловские». Задержания проводились одновременно в Ульяновске и Москве.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения.