На склад Ульяновской государственной аптеки поступила очередная партия вакцины от гриппа — более 100 тысяч доз препарата «Совигрипп».

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По информации министерства здравоохранения области, препарат предназначен для бесплатной вакцинации взрослых в рамках Национального календаря прививок. Партия прошла контроль качества и размещена на специализированном складе. В ближайшее время препарат распределят по поликлиникам.

Всего с начала осени регион получил более 430 тысяч доз противогриппозных вакцин для взрослых и детей.