Ульяновская область получит федеральную поддержку на строительство учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета УлГУ. О планах по реализации проекта губернатор Алексей Русских рассказал на встрече с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, посвящённой ключевым направлениям развития области.

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Глава региона отметил, что УлГУ — единственный вуз в регионе, который занимается подготовкой медицинских кадров.

«Средства заложены в проекте федерального бюджета, — сообщил по итогам встречи Алексей Русских. — Отдельный корпус позволит создать самые современные условия для студентов: комфортные пространства для теоретических и практических занятий, лаборатории с передовым оборудованием».

Собственная материально-техническая база позволит увеличить число врачей, которые поступают на работу в медучреждения области, а также повысить качество подготовки специалистов.