Губернатор Алексей Русских подвёл итоги прямой линии, прошедшей сегодня, 26 ноября.
В общей сложности от жителей Ульяновской области поступило более 3500 вопросов. На некоторые из них глава региона ответил в прямом эфире. Среди них — личные просьбы, вопросы и обращения по ремонту дорог и дворов, благоустройству, транспорту, обновлению социальных учреждений. Посмотреть трансляцию эфира можно на официальной странице Алексея Русских в соцсети «ВКонтакте».
В ходе прямой линии главой региона был озвучен ряд ряд конкретных решений:
- Губернатор выразил поддержку волонтёрам из Сенгилеевского района, которые предложили организовать дополнительный сбор для участников мобильных огневых групп, которые участвуют в отражении беспилотных атак на важные объекты области. Данная инициатива станет частью программы по поддержке этой категории бойцов — «Защитники родного неба».
- В 2027 году в регионе стартует программа «Безопасный лифт», в рамках которой за два года планируется заменить 500 подъёмников.
- Значительно вырастет финансирование программы местных инициатив, по просьбе горожан проведут благоустроено пространство возле нового моста через Свиягу, также есть планы запустить через новую переправу общественный транспорт.
- В регионе стартует масштабный проект «Приемное отделение 2.0», призванный преобразить приёмные отделения больниц — создать комфортные условия и вывести качество оказания помощи на новый уровень.
«Сейчас достраиваем приёмное отделение областного травмоцентра, — сообщил губернатор. — Также добились федеральной поддержки и планируем построить для травмоцентра новый лечебно-диагностический корпус. Серьёзное обновление ждёт и областную больницу: планируем возвести новое приёмное отделение и центр сердечно-сосудистой хирургии. Инициативу поддержал Президент».
- Продолжился ремонт и строительство учреждений социальной сферы. В планах на 2027 год — капитальный ремонт в 15 школах, в 10 их них — по однолетнему циклу. На финишной прямой — создание второго корпуса лицея № 100 и новой школы в Старой Майне на 375 мест. Глава региона поручил ускорить темпы работ.
- Регион добился федеральной поддержки для строительства нового корпуса медицинского факультета УлГУ, с Министерством науки и высшего образования РФ прорабатывается вопрос капремонта ДИТИ НИЯУ МИФИ — кузницы кадров для атомной отрасли.
- С министерством культуры России предварительно достигнута договорённость о включение в нацпроект «Семья» кинотеатра «Ампир» на улице Гончарова.