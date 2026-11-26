Губернатор Алексей Русских подвёл итоги прямой линии, прошедшей сегодня, 26 ноября.

В общей сложности от жителей Ульяновской области поступило более 3500 вопросов. На некоторые из них глава региона ответил в прямом эфире. Среди них — личные просьбы, вопросы и обращения по ремонту дорог и дворов, благоустройству, транспорту, обновлению социальных учреждений. Посмотреть трансляцию эфира можно на официальной странице Алексея Русских в соцсети «ВКонтакте».

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«Все поступившие обращения поручил взять в проработку, — отметил по итогам мероприятия губернатор. — В ближайшее время проведу совещание с правительством. Поставил задачу контролировать качество ответов, здесь нам поможет ЦУР».

В ходе прямой линии главой региона был озвучен ряд ряд конкретных решений:

Губернатор выразил поддержку волонтёрам из Сенгилеевского района, которые предложили организовать дополнительный сбор для участников мобильных огневых групп, которые участвуют в отражении беспилотных атак на важные объекты области. Данная инициатива станет частью программы по поддержке этой категории бойцов — «Защитники родного неба».

В 2027 году в регионе стартует программа «Безопасный лифт», в рамках которой за два года планируется заменить 500 подъёмников.

Значительно вырастет финансирование программы местных инициатив, по просьбе горожан проведут благоустроено пространство возле нового моста через Свиягу, также есть планы запустить через новую переправу общественный транспорт.

В регионе стартует масштабный проект «Приемное отделение 2.0», призванный преобразить приёмные отделения больниц — создать комфортные условия и вывести качество оказания помощи на новый уровень.

«Сейчас достраиваем приёмное отделение областного травмоцентра, — сообщил губернатор. — Также добились федеральной поддержки и планируем построить для травмоцентра новый лечебно-диагностический корпус. Серьёзное обновление ждёт и областную больницу: планируем возвести новое приёмное отделение и центр сердечно-сосудистой хирургии. Инициативу поддержал Президент».