В Ульяновске устраняют аварийную ситуацию на сетях центрального отопления. По данным администрации города, информация о нарушении целостности трубопровода в районе дома №3 по улице Верхнеполевой поступила 25 ноября в 20:20. Предварительно установлено, что причиной нештатной ситуации стал дефект металлической трубы, образовавшийся из-за разрушения защитной гильзы, в которой проложены коммуникации под дорогой.

В связи с инцидентом временно приостановлена подача теплоносителя и ГВС в 28 многоквартирных домов, где проживает около 1800 человек, и двух зданиях учреждений соцсферы. Отключение затронуло объекты по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 28А, 28/73, 33/2, 35/1, 37, 39, ул. Гагарина, д. 1/35, 3, 4, 5, 6, 7/15, ул. Можайского, д. 11, 13, 17, 19, 21, ул. Робеспьера 118, 120, 122, 128; ул. Верхнеполевая, д. 1/16, 3, 9, 11, ул. Гагарина, д. 9, 11, 19, ул. Можайского, д. 14, ул. Орлова 8; ЦТП «Техническое училище»: ул. Верхнеполевая, д. 2А.

Новость по теме У дома по проспекту Гая из-за порыва канализации обрушился балкон

Детские сады №17 и №33 сегодня принимают воспитанников в обычном режиме — температура в помещениях находится на контроле. Родители предупреждены о сложившейся ситуации и могут оставить детей дома. В здании школы №15 занятий не проводятся — там идёт капитальный ремонт.

По указания главы города Александра Болдакина на место аварии незамедлительно направили аварийную бригаду МУП «Городская теплосеть» из 11 специалистов и 4 единиц техники.

На данный момент необходимая подготовка уже проведена, специалистам предстоит заменить шестиметровый участок трубопровода. По предварительным подсчётам, стыковка и сварка займёт около четырёх часов, после этого систему начнут заполнять водой. После подачи теплоносителя управляющие компании должны будут приступить к регулировке внутридомовых сетей теплоснабжения.