ДТП с пострадавшими произошло в понедельник, 23 ноября, в Цильнинском районе. По данным Госавтоинспекции региона, всё случилось в 8:35 на восьмом километре автодороги «Цильна — Тагай — Чертановка». 68-летняя женщина, получившая права год назад, не справилась с управлением автомобилем «Дэу Матиз», в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. После случившегося водителя госпитализировали, 69-летнюю пассажирку доставили в больницу, откуда в итоге отпустили.
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