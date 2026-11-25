Администрация Ульяновска сообщила о временном изменении схемы движения автобусов №28 по микрорайону «Юго-Западный».

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До определения нового перевозчика, который будет обслуживать маршрут №94, конечная остановка автобусов №29 будет находиться на улице 154-й Стрелковой Дивизии у мечети. Также во временную схему включена улица Генерала Мельникова, по которой ранее курсировали 94-е. С улицы 154-й Стрелковой Дивизии 28-е автобусы поедут по Юго-Западной, Крейфельдской, Генерала Мельникова и далее по обычному маршруту. Изменения будут действовать и на обратном направлении.

По данным МКУ «Организатор пассажирских перевозок», на 28-м маршруте работают 14 автобусов: 10 большого класса и 4 – среднего.