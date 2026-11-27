Сегодня, 27 ноября в Инзенском районе провели внезапную тренировку по пресечению террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. В ней приняли участие силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также районной администрации.
Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, тренировка проводилась с целью отработки взаимодействия различных ведомств при осуществлении первоочередных мер по пресечению теракта или действий, создающих угрозу его свершения.
В ходе мероприятия различные подразделения отработали действия по выполнению поставленных перед ними задач. По окончанию тренировки были подведены её итоги и определены меры по совершенствованию работы на данном направлении.