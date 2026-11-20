Сегодня, 20 ноября, в соцсетях появились сообщения, что на пруду Красотка в рабочем посёлке Мулловка Мелекесского района погибли 10 лебедей. В министерстве природных ресурсов и экологии данную информацию опровергли — на самом деле птицы живы и здоровы, они просто спали.

«В холодное время года лебеди подолгу отдыхают, спрятав голову под крыло или в перья на спине, — объяснили в ведомстве. — Со стороны такая неподвижная поза действительно может показаться тревожной, но это нормальное поведение, помогающее птицам экономить энергию».

Отличить спящего лебедя от погибшего можно по следующим признакам:

Спящая птица прячет клюв под крыло или перья на спине, со стороны шея кажется «исчезнувшей» или неестественно изогнутой. Тело при этом покачивается в такт дыханию.

Здоровая отдыхающая птица уверенно держится на воде и на льду: корпус полный, крылья плотно прижаты, поза естественная. Если же крылья свисают, тело заваливается набок, а шея безвольно опущена, то с лебедем случилась беда.

Обратите внимание, как птица реагирует на раздражители. Потревоженный лебедь поднимает голову, поворачивается или слегка меняет положение. Полностью неподвижная и окоченевшая птица — повод для проведения дополнительной проверки.

Вблизи видно, как грудь и живот птицы ритмично и слегка поднимаются. У погибшей особи признаки дыхания отсутствуют.

Лебеди — охраняемые птицы и важная часть экосистемы водоёмов. Жителей просят не приближаться к птицам, не шуметь, не пытаться их трогать и будить — в период отдыха им необходим покой.