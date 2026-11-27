В Засвияжском районе Ульяновска пожар унёс жизнь человека. По информации ГУ МЧС региона, трагедия произошла накануне, 26 ноября, на улице Автозаводской — в результате возгорания в жилом бревенчатом доме с дощатым пристроем внутренняя отделка строения площадью 80 квадратных метров была частично уничтожена огнём. 68-летний хозяин жилища обнаружен погибшим. При пожаре также пострадала женщина — она была спасена огнеборцами и экстренно госпитализирована. Причина случившегося выясняется. При пожаре в административном здании на улице Полбина погиб мужчина Подробнее