В Засвияжском районе Ульяновска пожар унёс жизнь человека. По информации ГУ МЧС региона, трагедия произошла накануне, 26 ноября, на улице Автозаводской — в результате возгорания в жилом бревенчатом доме с дощатым пристроем внутренняя отделка строения площадью 80 квадратных метров была частично уничтожена огнём. 68-летний хозяин жилища обнаружен погибшим. При пожаре также пострадала женщина — она была спасена огнеборцами и экстренно госпитализирована. Причина случившегося выясняется.
При пожаре в доме на Автозаводской погиб мужчина и пострадала женщина
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