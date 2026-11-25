ДТП с участием легковушки и большегруза произошло во вторник, 24 ноября, в селе Белый Ключ Железнодорожного района Ульяновска. Как сообщают в Госавтоинспекции региона, авария случилась в 8:50 около дома №1б по улице Ленина. Женщина 38 лет, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершила наезд на стоящий грузовик Shacman, за рулём которого находился 37-летний мужчина. В результате столкновения водитель «Гранты» получила травмы и была госпитализирован а.
В Белом Ключе женщина за рулём «Гранты» влетела в стоящий грузовик
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