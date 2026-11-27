ДТП с участием троллейбуса произошло в четверг, 26 ноября, в Ульяновске. Как сообщают в Госавтоинспекции региона, авария случилась в пять часов вечера возле дома № 38 по проспекту Созидателей. 48-летняя женщина, управляя троллейбусом «Тролза 5275.03», совершила наезд на стоящий микроавтобус ГАЗ-АА64R45, за рулём которого находился 46-летний мужчина. После ДТП 42-летняя пассажирка «Газели» была доставлена в больницу. В итоге женщину отпустили домой. На Инзенской маршрутка опрокинулась после столкновения с УАЗом Подробнее