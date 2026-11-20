Санитарная авиация успешно справляется с задачей экстренной помощи жителям отдалённых сёл Ульяновской области. По данным регионального минздрава, с момента запуска вертолетных рейсов (1 сентября) совершено 45 вылетов из 53, запланированных на 2026 год.

Новость по теме Вертолёт санавиации доставил в Ульяновск пациента с тяжёлыми ожогами

«Бригадой санавиации транспортировались пациенты с тяжёлыми травмами, острыми сердечно-сосудистыми патологиями, пневмонией в федеральные и региональные медицинские центры для получения высокотехнологичного лечения, — сообщила руководитель профильного министерства Мария Шалягина. — Вылеты выполняются Национальной службой санитарной авиации Госкорпорации „Ростех“ в рамках национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“».

На борту вертолёта имеется необходимое для реанимации оборудование: аппарат ИВЛ, дефибриллятор, системы внутривенного введения растворов и вакуумный матрас. Всё это позволяет безопасно перевозить пациентов в критических состояния, в том числе с ожогами и множественными травмами. Санитарная авиация в два раза сокращает время доставки пациента до операционной по сравнению с наземной скорой помощью.

Заведующий подстанцией скорой медицинской помощи № 3 Денис Золотарев, который лично вылетает на задания для санавиации, подчёркивает её значимость в ситуациях, когда для спасения жизни человека дорога каждая минута.

«Санавиация — это уникальный инструмент, который позволяет нам „перешагнуть“ через расстояния и пробки, — отметил специалист. — Мы доставляем пациентов практически со всех районов области: из Новоспасского, Барышского, Павловского, Инзенского, Николаевского, Вешкаймского и других. Борт фактически является передвижной реанимацией. Благодаря современному оснащению мы можем поддерживать жизнь тяжёлого пациента на высоте, не теряя ни минуты. Особенно важно, что для жителей региона такая транспортировка абсолютно бесплатна».

В минздраве также сообщают, что санавиация работает в тесной связке с районными больницами.