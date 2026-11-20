В министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области подвели итоги осеннего сезона всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», который проходил с 14 сентября по 15 ноября и был направлен на поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

В нашем регионе участниками акции стали 3577 человек — сотрудников образовательных организаций, учащихся школ и воспитанников детских садов. Общими усилиями им удалось собрать 15 779 килограммов макулатуры. Теперь вместо свалки бумага отправится на переработку и получит вторую жизнь. Детсады Ульяновска сдали тонну макулатуры, а деньги за неё передали бойцам Подробнее