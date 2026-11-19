Для МБУ «Городской центр по благоустройству о озеленению» приобрели автоматическую торфонаполнительную машину. По словам главы Ульяновска Александра Болдакина, оборудование закупили к 90-летию учреждения («Горзеленхоз» был образован 13 ноября 1936 года«).

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Главный агроном Центра Ольга Семагина отмечает что коллектив давно мечтал о такой машине, ведь она значительно облегчает труд специалистов и ускоряет подготовку к посадке цветочных культур.

Современное оборудование, произведённое на Волжской заводе технологического оборудования «Ирвин», позволяет автоматически заполнять торфом горшки и кассеты. Компьютер, которым оснащена установка, регулирует плотность набивки грунтом, а дополнительно приобретённый пятиметровый транспортёр сам делает лунки для высадки растений. Благодаря этому вместо 12 человек этой работой занимаются четыре специалиста.

«Для размещения этой современной машины необходимо достаточно много места, — отметил градоначальник. — В этой связи поручил восстановить старую часть здания на проспекте Гая, 87Б, где расположена теплица учреждения. Восстановлен цоколь, заасфальтирована площадка внутри блока. Предусмотрели отдельный подъезд для техники, которая будет завозить торф и песок».

Ремонтные работы будут продолжены.