Ночью 19 ноября в Ульяновске провели сплошную обработку дорог противогололёдными материалами.

Новость по теме На мостах и эстакадах Ульяновска устанавливают знаки «Скользкая дорога»

Как сообщает глава города Александр Болдакин, в персом часу ночи, когда пошёл снег, на линию вышли 13 комбинированных дорожных машин с реагентами и пескосоляной смесью. Технику направили на мосты по Минаева и Шевченко, грузовую и легковую восьмерки, подъезды к Президентскому мосту, магистральные улицы, проспекты Заволжского района, спуски, подъёмы, сложные участки дорог. Для предотвращения образования наледи и наката было использовано 60 тонн пескосоляной смеси и 55 тонн технической соли.

В подметании тротуаров задействованы четыре трактора со щетками, в ручной очистке остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам и лестниц участвуют 25 рабочих в составе четырёх бригад.

Глава города поручил непрерывно следить за состоянием покрытия и при необходимости принимать меры для обеспечения нормативных условий движения транспорта и пешеходов.