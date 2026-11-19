ДТП с пострадавшим произошло в среду, 18 ноября, в Засвияжском районе Ульяновска. По данным Госавтоинспекции региона, авария случилась в 14:40 около дома № 41 по улице Аблукова. 34-летняя автоледи за рулём «Мицубиси ASX» при выезде со второстепенной дороги на главную совершила столкновение с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 21-летний парень. Водителя отечественной легковушки доставили в больницу, откуда впоследствии отпустили. В Цильнинском районе столкнулись «Лада» и «Шкода»: пострадали три человека Подробнее