ДТП с пострадавшим произошло в среду, 18 ноября, в Засвияжском районе Ульяновска. По данным Госавтоинспекции региона, авария случилась в 14:40 около дома № 41 по улице Аблукова. 34-летняя автоледи за рулём «Мицубиси ASX» при выезде со второстепенной дороги на главную совершила столкновение с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 21-летний парень. Водителя отечественной легковушки доставили в больницу, откуда впоследствии отпустили.
Автоледи за рулём «Мицубиси» устроила на ул. Аблукова ДТП с пострадавшим
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